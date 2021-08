Essche Boys is meer dan een voetbalclub

ZOMERSERIE LEKKER LEVENESCH - Als winkels en de kerk verdwenen zijn uit kleine dorpen, is er altijd nog de sportclub. In veel dorpen zijn zij veel meer dan locaties om alleen te sporten. Een goed voorbeeld is Essche Boys in Esch. ,,We willen vrij toegankelijk zijn voor het hele dorp.”