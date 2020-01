Essche Boys viert 60-jarig bestaan: 'Het is een warm bad’

ESCH - ‘t Was stil in Esch vrijdag en zaterdag. Des te drukker was het in de feesttent bij voetbalvereniging Essche Boys. Ze vierden hun zestigjarig bestaan.

Als één man/vrouw rees de menigte op en sprong op de lange houten banken toen zanger Johnny Purple de microfoon pakte voor zijn eerste carnavalshit. Essche Boys vierden hun zestigjarig bestaan met de derde editie van De Dag en Nacht Van Essche Boys, ofwel Denveb. Lange rijen biertafels met daaraan vrolijke feestvierders die om de beurt op het podium raceten op hometrainers. Individueel, in twee-, drie- en zestallen. Twintig teams met gemiddeld acht deelnemers.

De vrouwengroep Race up your hands up in the lucht, gekleed in gebloemde blouses, won zondag de estafettekoers voor trio’s van hun tegenstandsters in roze shirts. “We horen allemaal tot dezelfde vriendinnengroep”, verklaarde Bregje Kerkhof. “Wij zijn de baby’s in het roze van 22, 23 jaar, en zij de oma’s van 25, 26 jaar. Vanochtend wonnen wij weer een wedstrijd van hen, dus we gaan gelijk op. Het is ontzettend gezellig. En vermoeiend.” Dat vond ook Willem Vugs van het team Kenny van Hummelen, die voorovergebogen stond uit te hijgen na de estafettekoers. “Geweldig leuk, maar bijna niet geslapen vannacht.”

Meer artiesten en aankleding

Voorzitter van de Denveb-commissie, Geert-Jan van Schijndel was een tevreden man. “Vorig jaar waren er zestien teams, nu twintig. We vieren het elke vijf jaar, dan blijft het speciaal. De eerste editie was tijdens het vijftigjarig bestaan. We proberen het publiek elke keer te verrassen. Deze keer met meer artiesten en de aankleding is uitgebreider.”

Waar veel clubs kampen met een tekort aan vrijwilligers, hebben Essche Boys daar geen last van. “Klopt,” bevestigde voorzitter Ad Wolfs. “Voor Denveb zijn er ook vrijwilligers uit onder andere carnavalsvereniging Roze Sokskes. Iedereen helpt elkaar.” Het geheim van Essche Boys blijkt ‘het warme bad’ te zijn. “Ik kom oorspronkelijk uit Helvoirt en ben hier drie jaar geleden komen wonen. Het voelde als een warm bad. We hebben niet allerlei regeltjes, maar natuurlijk wel statuten. Dat informele werkt goed. De Denveb-commissie is een halfjaar bezig geweest met organiseren en als bestuur hebben we daar eigenlijk geen omkijken naar. We hoefden alleen wat beslissingen te nemen. Uiteraard zetten we de lijn uit en dan blijkt dat iedereen daar heel ontvankelijk voor is.”