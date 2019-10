Essche raadsleden kiezen partij in Boxtel

Peter den Ouden is ook een oud-gediende in de politiek. Hij is sinds 2002 raadslid in Haaren. Hij was ook een periode fractievoorzitter van Samenwerking'95 in de raad van Haaren. Den Ouden is er nog niet uit of hij verder wil in de Boxtelse politiek. ,,Ik wil eigenlijk een stapje terug doen en meer tijd voor mijn gezin hebben. Ik hoop dat andere Essche kandidaten het stokje overnemen. Want het is belangrijk - en zeker in de eerste periode na de opsplitsing - dat de belangen van Esch in Boxtel goed over worden behartigd.”