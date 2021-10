Esschenaar belt en mailt zich suf over klein bouwplan: ‘Ambtenaren reageren niet of nauwelijks’

Een schrijnend voorbeeld doet zich voor in Esch, waar familie Sterks in de problemen dreigt te komen door een bouwplannetje dat maar niet van de grond komt. Het verhaal van Esschenaar Wim Sterks legt feilloos bloot dat de ambtelijke organisatie van MijnGemeenteDichtbij voortdurend steken laat vallen. En heel complex is het plan van Sterks niet. Hij bouwt momenteel een nieuwe woning aan de Grutto in Esch. Zijn wisselgeld is de verkoop van zijn woning aan de Groenweg 7 in hetzelfde dorp.

Quote Afwerking van het bouwplan, dat moet in Boxtel gebeuren Wim Sterks, Initiatiefnemer bouwplan Esch

Wim Sterks: ,,Toen wij in Esch nog bij de gemeente Haaren hoorden, heb ik een plannetje ingediend om bij de Groenweg 7 nog twee kavels extra te krijgen. Daar zou een levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoning bij gemaakt kunnen worden. Bestuurlijk ging Haaren akkoord voor een ontwerp-bestemmingsplan. Maar, zo werd gezegd, Haaren deelt zich op, dus de afwerking van het plan moet in Boxtel gebeuren na de herindeling, als Esch eenmaal bij Boxtel hoort. Nou, dat heb ik geweten."

Hele riedeltje

Sterks begon aan de klus. Ontwerpen laten maken, flora- en fauna-onderzoek uit laten voeren. Archeologisch bodemonderzoek. Het hele riedeltje. Eind 2020 kreeg hij in Haaren te horen dat alles doorgestuurd was naar de gemeente Boxtel. En toen begon het verhaal van het kastje naar de muur en terug. ,,Mailen, bellen. Mailen. Weer bellen. Ze belden niet terug.”

Er gloorde hoop

In Maart 2021 gloorde enige hoop. ,,Binnen dertig dagen zou mijn plan behandeld worden en kreeg ik duidelijkheid. Maar niks. Toen werd het 5 juli. Maar tot op heden, het is nu bijna november en geen stap verder. Ik dreig nu echt in de problemen te komen. Want ik kan de ontwikkeling van de nieuwe woningen bij mijn woning Groenweg 7 niet afronden. Terwijl ik aan de Grutto al aan het bouwen ben.”

Onfatsoenlijk

De gemeente ging tenslotte akkoord met het voorstel van Sterks om een extern bureau de procedure te laten uitvoeren. Maar ook dat bureau krijgt geen contact met de ambtenaren. Sterks vindt het onfatsoenlijk dat ambtenaren gewoon niet terugbellen. ,,Het lijkt wel chaos in het gemeentehuis. Daarom heb ik mijn beklag bij het college van burgemeester en wethouders neergelegd. Waarom reageren ze niet op mijn berichten en die van het bureau dat ik inschakelde. Iedereen heeft de mond vol over woningen bouwen. Aan de Groenweg kunnen er twee levensloopbestendige woningen bij komen. Daar is behoefte aan. Zeker in Esch. Ik weet nu echt niet meer wat ik moet doen”, zo geeft hij wanhopig aan.

Gevolgen

Onlangs gaven Boxtel en Sint-Michielsgestel nog aan dat er tientallen vacatures zijn bij MijnGemeenteDichtbij en dat die krapte van voldoende personeel gevolgen zou hebben voor bouwplannen. Daarom heeft Boxtel al een prioriteitenlijstje aan moeten leggen voor welke bouwplannen wel en niet in behandeling genomen kunnen worden. Gestel werkt aan zo'n prioriteitenlijst, zo werd vorige week nog bekend.

Soelaas

Het geval van familie Sterks geeft heel duidelijk aan wat dat voor gevolgen heeft voor burgers die zelf met een bouwplan op de proppen komen. Wellicht dat de inzet van ruim 5,6 miljoen euro, 3,8 miljoen rijksgeld en 1,9 miljoen cofinanciering van de provincie, soelaas kan bieden.

Nieuwe regeling

De nieuwe flexpool-regeling Brabant zet op twee manieren dit geld in. Het grootste deel van het geld, namelijk 4,6 miljoen, is voor gemeenten om meer werk te kunnen verzetten om woningbouw mogelijk te maken, de procedures sneller af te kunnen werken. Gemeenten kunnen met het geld bestaande krachten meer uren laten werken of nieuwe mensen tijdelijk inhuren. Het gaat daarbij uitdrukkelijk niet om nieuwe projecten, maar om bestaande geplande bouwplannen die nu dus versneld uitgevoerd kunnen worden.

Kennis en kunde

Het tweede deel van het beschikbare geld uit de regeling is voor een provinciaal team dat met kennis en kunde in kan springen op actuele knelpunten die zich voordoen, op thema’s of in bepaalde regio’s. Hiervoor heeft de provincie 1,1 miljoen euro beschikbaar. Het gaat dan onder meer om ondersteuning aan gemeenten bij bijvoorbeeld plannen van particulieren en bewonersgroepen.