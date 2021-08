Etan uit Boxtel maakt trampolines op maat: ‘Ze waren tijdens corona niet aan te slepen’

BOXTEL - Ze waren ruim een jaar geleden niet aan te slepen. De vraag naar trampolines explodeerde toen Nederland in lockdown ging. Een strak gespannen doek met (spring)veren aan de zijkant bleek voor veel ouders hét product om hun kinderen, die niet meer naar school mochten bezig te houden. ,,We hebben vorig jaar twee keer zoveel trampolines verkocht dan anders”, zegt marketingmanager Luuk Uppenkamp van trampolinespecialist Etan in Boxtel over die hectische tijd.

Het hadden volgens Uppenkamp nog veel meer trampolines kunnen zijn als er toen voldoende voorraad was geweest. ,,Er ontstonden in onze loods lege plekken”, herinnert hij zich. ,,Zelfs de showmodellen vlogen er op een gegeven moment bij ons uit. Vanuit de fabrieken in Bosnië en Herzegovina en Azië stokten helaas de leveringen.”

Order uit Groenland

Orders uit heel Nederland en alle windstreken van Europa zijn ze bij Etan Trampolines inmiddels wel gewend. Maar toen bij het Boxtelse bedrijf een aanvraag uit Groenland binnenkwam, waren ze op het hoofdkantoor zelf ook verrast. ,,De transportkosten lagen veel hoger dan de prijs van de trampoline zelf”, herinnert Uppenkamp zich nog.

Tegelijk gaf het idee dat iemand aan de andere kant van de wereld per se hun product wilde hebben een enorme kick. Alsof er geen trampoline dichterbij huis vindbaar was. Uppenkamp: ,,Natuurlijk krijgen wij daar energie van. Het laat zien dat we op de goede weg zijn.”

Verkoop aan de klant

Etan koopt en verkoopt al sinds 1988 trampolines. Al was het bedrijf als groothandel lange tijd grotendeels onzichtbaar. Tot het vier jaar geleden besloot om rechtstreeks aan de klant te gaan verkopen. Naast een aantal partners door heel Europa die de trampolines uit Boxtel in hun etalage hebben staan, heeft het bedrijf zelf ook een grote showroom.

Walhalla van de trampolines

Achter de kantoorruimte in het bedrijfspand op industrieterrein Ladonk is een grote loods omgetoverd tot trampolinewalhalla. Overal waar je kijkt zie je trampolines in allerlei vormen, kleuren en maten: rond, rechthoekig, met en zonder veiligheidsnetten. ,,Mensen willen de trampoline vaak toch een keer geprobeerd hebben voordat ze hem kopen.”

Het grootste gedeelte van de trampolines produceert Etan zelf in de eigen fabriek in Bosnië en Herzegovina, waar zo’n 45 medewerkers werken. Eén lijn komt uit Azië. De vraag is wel voor hoelang nog. Het plan is om de gehele productie naar Europa te halen. ,,De transportkosten uit Azië rijzen de pan uit en de kwaliteitseisen en arbeidsvoorwaarden zijn beter in Europa.”

Handwerk

In de fabriek in Bosnië wordt het machinale productieproces gecombineerd met het ouderwetse handwerk. Van het naaien van de springmatten tot maken van de gaten in het frame waar de veren in moeten; het gebeurt nog met de hand. ,,Vorig jaar kregen we een speciaal verzoek voor een aangepaste trampoline voor een gehandicapt kind. Het voordeel is dat we die trampoline dan op maat kunnen maken.”

Uppenkamp zag dat de trampolinemarkt de laatste tien jaar verzadigde. Steeds meer ondernemers verkopen naast hun standaard assortiment ook een trampoline. Hij noemt supermarkten, de Boerenbond en non-food discounterwinkels. Voor 150 tot 250 euro koop je er een trampoline.

Concurrentie

Het is een bijna een parallelle markt van de markt waarin Etan opereert. Met trampolines vanaf 400 tot meer dan 2 duizend euro. Uppenkamp: ,,De markt van de goedkopere trampolines is gegroeid. Wij zitten in het hogere segment. maar onze trampolines gaan dan ook vijftien jaar mee.”

Het is een nichemarkt, volgens hem. Hij schat dat in heel Europa vijf tot tien andere aanbieders van trampolines in het hoge segment zitten. Al durft hij niet te zeggen hoe groot het aandeel van Etan is ten opzichte van de concurrenten. Het Boxtelse bedrijf heeft drie trampolinelijnen. Het plan is om nog twee lijnen toe te voegen.

Vooral tijdens de lockdown kwamen mensen vanuit heel Nederland naar de showroom in Boxtel gereden om een exemplaar op de kop te tikken. ,,Je merkte toen dat een trampoline voor veel mensen toen ook een impulsaankoop was om de kinderen op korte termijn bezig te houden. Het magazijn in Boxtel was leeg. Dat hadden we nog nooit meegemaakt.’

Duurzaamheid en kwaliteit

De vraag is enigszins genormaliseerd, merkt Uppenkamp. Nu kopen mensen een trampoline weer als ‘lange termijn speelgoedproduct’, al doen trampolines het in de zomer altijd goed. Hoe de toekomst van de trampolinemarkt eruit ziet, vindt de marketingmanager lastig in te schatten. Hij hoopt dat consumenten hun producten in de toekomst dichter bij huis gaan zoeken en duurzaamheid en kwaliteit nog belangrijkere criteria worden.

Europa wordt interessanter

Uppenkamp: ,,Transport en producten vanuit Azië worden steeds duurder, waardoor het interessanter wordt om producten in Europa te produceren. Als dat zo is dan lopen wij voorop.”