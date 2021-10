‘Eten stelen uit Duitse keukenwagen, dat is lef hebben’

BOXTEL - Een paar informatieborden staan er al. Maar Roel Manders uit Boxtel, coördinator herdenking Escape and Evasion, die het verhaal van de Kampina Airbornes levendig wil houden, wil nog meer van dit soort informatiepanelen in het Groene Woud. Voor educatie aan jong en oud. In Sparrenrijk in Boxtel komt er ook een. Dat vertelt een héél bijzonder oorlogsverhaal van gestrande piloten tijdens Market Garden.

Hij zoekt graag dingen tot de bodem toe uit als het om de Tweede Wereldoorlog gaat. Ja, zelf tot ín de bodem. Roel Manders wil de oorlogsverhalen levendig houden. En daarom trekt hij alles uit de kast om straks een mooie educatieve route te krijgen die overal delen van het verhaal van de gestrande piloten en militairen vertelt die tijdens Market Garden in 1944 te vroeg een noodlanding moesten maken en zich moesten verschuilen voor de Duitsers.

Quote

,,In Helvoirt heb ik lang gezocht naar de exacte plek waar sergeant George Stephenson en zijn bemanning neer kwam. Heb zelfs een foto gevonden. Van de boer mocht ik zelfs in de bodem om resten te zoeken. Die lagen er inderdaad nog. Nu staat hier een informatiepaneel met in het kort het verhaal van de bemanning.”

Volledig scherm George Stephenson. © Privé-collectie Roel Manders

In Biezenmortel wil hij hetzelfde doen met zo'n paneel. En ook in Kinderbos bij Lennisheuvel. Voor Sparrenrijk in Boxtel heeft hij inmiddels toestemming gekregen. ,,Ik zie het al voor me dat straks kinderen van bijvoorbeeld de Angelaschool of andere basisscholen in Boxtel mee gaan naar Sparrenrijk en oorlogseducatie krijgen.”

Bijzondere verhalen

Volgens Manders zijn er zoveel bijzondere verhalen te vertellen over de periode tussen 17 september 1944 en 24 oktober 1944, toen uiteindelijk Boxtel werd bevrijd. Een grote groep militairen werd voor de Duitsers verstopt in natuurgebied de Kampina. Ze werden daar wekenlang met hulp van verzetshelden in leven gehouden. Meer dan honderd geallieerden in oorlogstijd voorzien van eten en drinken, dat was een hele opgave.”

Dollemansrit

In Sparrenrijk speelde zich ook bijzondere taferelen af. Onder het oog van de Duitse bezetters nota bene. En dat had ook te maken met geallieerden uit een gestrand vliegtuig dat vanuit Biezenmortel op de vlucht gingen voor de Duitsers en liefst richting Grave wilden. In hun glider (zweefvliegtuig) zaten twee Willys Jeeps. Toen ze een noodlanding hadden gemaakt, vluchtten ze daarna via binnenwegen richting Boxtel. Na een dollemansrit met allerlei beschietingen, schuilden ze onder het oog van Duitsers in Sparrenrijk en verstopten zich.

Pap van roggemeel

De broers van Leeuwen van huize Leeuwenrode ontdekten de militairen en hielpen hem met dekens en voedsel. Ze brachten Brabantse pap van roggemeel. Roel Manders: ,,Peter van der Linden beschrijft in zijn boek over de Kampina Airbornes hoe ze uit de Duitse keukenwagen, die naast Huize Leeuwenrode in Esch stond, eten stalen om de geallieerde soldaten te voeden. Dat is lef, hoor.”

Water uit de Beerze

Zo zaten overal in het gebied rond Boxtel, Esch, Haaren, Helvoirt, Biezenmortel en Vught kleine plukjes gestrande piloten met hun bemanningen. Uiteindelijk besloten tal van verzetslieden dat al die kleine groepjes in de Kampina veilig zouden zijn. Na verloop van tijd zaten daar meer dan honderd geallieerden bij elkaar vlakbij het stromende water van de Beerze om zich te kunnen wassen. En het verzet had de handen vol om hen te voorzien van brood, vlees en andere voeding. Op en rond 24 oktober trok deze groep Boxtel in. En zo werd vanuit twee kanten, ook via het Duits Lijntje, de geallieerden rukten vanuit Schijndel op, Boxtel ‘twee keer’ bevrijd van het Duitse juk.

Volledig scherm Het verzetsmonument in de Kampina bij Boxtel. © Domien van der Meijden

Boxtel Vooruit houdt aanstaande zondag 17 oktober om 13.30 uur weer een herdenking in de Kampina om de bevrijders van Boxtel te eren.