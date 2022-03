Eunice houdt Meerse Plas al ruim een maand op slot

De drie februaristormen Dudley, Eunice en Franklin veroorzaakten dat de bomen rond de plas als luciferhoutjes om gingen. Maar nu is een bomenrooierij de boel aan het opruimen. Vooral Eunice ging flink tekeer met windsnelheden die vooral boven land tot 135 kilometer per uur uit kwamen. In vijftig jaar had het niet zo hard gewaaid en Eunice veroverde daarmee een plek in de top drie.

Achterstallig onderhoud

De gemeente Sint-Michielsgestel moest bij de Meerse Plas afsluitingsborden laten zetten na het weekeinde van 19 en 20 februari. De stormen Dudley, Eunice en Franklin hadden toen het werk gedaan dat jaren achterstallig onderhoud aan het bos rond de plas niet had gedaan. Slechtere bomen waaiden om. Wethouder Peter Raaijmakers hierover: „En erger nog: er hingen ook een aantal bomen op half elf met toppen die gevaarlijk bijna los hingen. We moesten voor de veiligheid toen wel in actie komen en de boel afsluiten.”

Het opruimen van omgewaaide bomen.

Omdat de bomenrooierijen het na het stormweekeinde erg druk kregen, kon pas deze week Weijtmans Bomenrooierij rond het Dungens Gat aan de slag met het opruimen van de gevaarlijke bomen en omgewaaide bomen. „Rond de plas is de bodem ook erg nat. Dat bemoeilijkte eveneens snel ingrijpen. Maar gelukkig zijn ze nu volop aan het werk en hopen we eind deze week de plas weer vrij te geven voor het publiek.”

Omgewaaide bomen bij de Meerse Plas.

Een tijd geleden trok de gemeenteraad nog 55.000 euro uit om onder meer een goede bomenscan uit te laten voeren rond de plas en om achterstallig onderhoud uit te voeren. „Al lang voor mijn tijd was besloten om op onderhoud te bezuinigen. Nu maken we dan een inhaalslag. Ondertussen heeft Van Helvoirt Groenprojecten de scan gedaan. Binnenkort krijgen we de rapportage erover.”

Visstekken

Dan weet Gestel volgens Raaijmakers ook waar ze aan toe is. Waar alle gezonde bomen staan en waar gesnoeid of extra gekapt moet worden. „Dat is weer belangrijk voor de plannen die onder meer door Houtman + Sander zijn gemaakt met een aantal Dungenaren om de plas aantrekkelijk te maken met bijvoorbeeld extra visstekken, een natuurspeeltuin en andere voorzieningen. Dan weet je waar dat veilig kan.”

Kabouterpad

Eerder werden er al initiatieven ontplooid door onder meer Stichting HELD. Die stichting zorgde voor de komst van een aantrekkelijk kabouterpad en een serie trimtoestellen rond de plas. Beide worden intensief gebruikt door de bezoekers van het Dungens Gat.



