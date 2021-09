Even je oude huis duurzaam maken? ‘Dat is een monsterklus, hoor!’

Blijft Boxtel slachterij Vion altijd ruiken? ’Echt niet!’

16 september BOXTEL - Een volledig stankvrij Boxtel is realistisch gezien onmogelijk, was de harde boodschap van het gemeentebestuur over varkensslachterij Vion. Omwonenden denken daar heel anders over: ,,Dat is een veel te snelle conclusie.”