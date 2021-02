Even rustig studeren zonder stofzuiggeluiden en jengelende broertjes of zusjes

SINT-MICHIELSGESTEL - Jongeren in Sint-Michielsgestel die thuis maar niet aan studeren toekomen, krijgen vanaf woensdag 10 februari de kans om in de muziekzaal van de Meander in Sint-Michielsgestel rustig huiswerk te maken. BINT Welzijn heeft daar nu een studie-noodopvang ingericht met tafels en stoelen.

Volgens jongerenwerker Edwin Voets van BINT Welzijn is het geen overbodige luxe in coronatijd, waar bijna iedereen thuis moet werken, om leerlingen van onder meer het Elde College of Gymnasium Beekvliet de kans te bieden om op een rustige plek huiswerk te maken.

Quote Thuis hebben leerlingen allerlei prikkels, studeren kan dan moeilijk zijn Edwin Voets, BINT Welzijn

,,Thuis hebben leerlingen allerlei prikkels. TV kijken, gamen of Netflixen. En dan heb je nog een vader of moeder die stofzuigt, jengelende broertjes of zusjes. Dan valt het niet mee om geconcentreerd aan je huiswerk te beginnen. Voor die groep leerlingen willen we met de noodopvang studie mogelijkheden bieden.”

Geen leerkrachten

BINT Welzijn start op woensdagen tussen 13.30 en 16.00 uur in de muziekzaal bij de Meander. ,,Daar komen tafels en stoelen te staan. We zijn natuurlijk geen leerkrachten, maar we kunnen ze wel helpen met tips en trucks om makkelijker te studeren. En de banden met het Elde en Beekvliet zijn goed. Dus kunnen we ook de school inlichten hoe leerlingen beter kunnen omgaan met huiswerk.”

Eventueel uitbreiden bij voldoende animo

Als het succesvol verloopt in de Meander, daar zijn nu vijftien studieplekken, wil BINT ook in Berlicum mogelijk een noodopvang voor studie beginnen of het aantal uren uitbreiden in de Meander op andere dagen. Leerlingen moeten wel hun mondkapje meenemen en de coronaregels volgen.

Voets vertelt verder: ,,Tussen de bedrijven door kunnen leerlingen in de studie noodopvang ook even met elkaar kletsen in een andere setting. De sociale contacten wat aanhalen. Maar we kunnen soms ook even buiten in de sneeuw een workout doen of zoe. Een beetje bewegen tussen de bedrijven door is ook niet verkeerd.”