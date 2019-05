Ex-gevangene of transgender ontmoeten, het kan op 1Ander Festival in Schijndel

Het 1 Ander Festival strijkt op zaterdag 15 juni en zondag 16 juni weer neer in het Kloosterpark in Schijndel. Op zondag 16 juni biedt Bibliotheek Meierijstad twintig personen per sessie de kans om in een tent bijzondere mensen te ontmoeten. Het gaat dus om een ex-gedetineerde (van 13.45 tot 14.15 uur), een transgender (van 14.30 tot 15.00 uur) of iemand met een angststoornis (van 15.30 tot 16.00 uur).

Deze mensen vertellen hun verhaal en na afloop kunnen bezoekers vragen stellen. ,,Het 1Ander Festival staat onder meer voor ontmoeten", zegt Marieke Jacobs, medewerker informatie en advies bij Bibliotheek Meierijstad. ,,In onze tent krijgen festivalbezoekers de kans om mensen te ontmoeten die zij normaal gesproken niet iedere dag tegenkomen. Die gesprekken kunnen bezoekers mogelijk tot andere inzichten brengen.”

Bibliotheek Meierijstad komt ook met een pop-up bibliotheek naar het festivalterrein in het Kloosterpark. Deze is op zondag te bezoeken tussen 13.00 en 17.00 uur. Jacobs: ,,Hier kunnen mensen een deel van onze collectie bekijken. Maar bijvoorbeeld ook naar een luisterboek luisteren of een E-book lezen.”