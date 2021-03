Ex-wethouder Eric geeft alvast gratis advies aan nieuw Boxtels college

BOXTEL - Sommige passages in het nieuwe beleidsakkoord zijn SP-voorman Eric van den Broek uit het hart gegrepen. Reden voor de ex-wethouder om alvast wat werk te verzetten voor zijn opvolgers in het Boxtelse college en een kant en klaar plan te presenteren voor samenwerking met bedrijven.

Aan het werk helpen van mensen uit de bijstand en ook met een afstand tot de arbeidsmarkt is een belangrijk ‘actiepunt’ in het coalitieakkoord waarmee het nieuwe college van Boxtel sinds begin deze maand aan de slag is gegaan.

Voorzetje om mensen uit de bijstand te helpen

Het is een passage die ex-wethouder Eric van den Broek uit het hart is gegrepen, zo schrijft hij in een uitgebreide brief aan zijn opvolgers. En om de bal maar meteen in te koppen geeft Van den Broek een voorzet hoe dat volgens hem zo fraaie voornemen ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen.

,,Zie het als een gratis advies, een handreiking ook vanuit de SP om de ideeën in het beleidsakkoord op het gebied van arbeidsparticipatie verder te tillen en dit samen met Boxtelse bedrijven op te pakken. Een ander voornemen van het college”, zegt Van den Broek er zelf over.

Sociale afspraken bij onder meer Vion

Voor zijn idee put Van den Broek uit zijn eigen ervaringen als wethouder, een functie die hij tot eind vorig jaar had maar waaraan na zes jaar door mede een slechte verkiezingsuitslag een einde kwam. Kort daarvoor sprak hij nog met de directe van vleesgigant Vion over een convenant waarin met de grootste werkgever van Boxtel een aantal ‘sociale afspraken’ zouden worden gemaakt.

,,Vion is een bedrijf dat bij uitstek geschikt is om mensen met een beperking aan een baan te helpen. Maar was ook al succesvol met projecten voor statushouders. Het bedrijf heeft bovendien te maken met een behoorlijke groep werknemers met problematische schulden en arbeidsmigranten. Eerder spraken wij als gemeenteraad al over de huisvesting van deze werknemers. Zoals er ook samenwerking gloort op het gebied van taalcursussen.”

Snel alles vastleggen

Volgens Van den Broek allemaal redenen om snel tot afspraken te komen met Vion en die vast te leggen in een convenant. ,,Dat zou bovendien als vliegwiel kunnen dienen voor andere bedrijven.”

De ex-wethouder wijst in dat kader op de mede onder zijn vleugels in december tot stand gekomen Klankbordgroep Ladonk. ,,Daar zou dit plan kunnen worden ingebracht.” Van het college wil de SP’er weten of het bereid is zijn voorstel uit te voeren.