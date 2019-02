Exploitant sporthal Boxtel dreigt met verkoop als college geen duidelijkheid geeft

Eigenaar Gerard Smit van sportcomplex De Braken was eerder in deze krant al helder. Hij wil vooruit, weten waar hij aan toe is. Kan hij de hal renoveren en op de rest van zijn terrein woningen laten bouwen? Gisteravond was hij als inspreker zo mogelijk nog duidelijker. Als het niet binnen een paar dagen tot een gesprek komt met de wethouder, dreigt hij zijn complex te verkopen en is de kans groot dat er vanaf augustus tijdens de weekeinden niet meer kan worden gesport.



Want: ,,Projectontwikkelaars en ook een groot internationaal opererend bedrijf staan in de rij om De Braken te kopen”, meldde Smit. En met name die laatste onderneming is interessant. ,,Er zouden in een deel van het complex klimwanden en trampolines komen en in de sporthal in de weekenden springkussens. De hal zou wel doordeweeks beschikbaar blijven, waarmee ik aan het contract voldoe om de hal tot 2023 beschikbaar te houden. Op zaterdag en zondag zou er niemand meer terecht kunnen.”