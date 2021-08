Exploitanten hebben zin in kermis Boxtel: ‘Blij dat de gemeente dit geregeld heeft’

De luiken voor de kraam van Nicole Por uit Groningen, met muntenschuif-automaten, is nog dicht. Ze is bezig met stroomkabels trekken. Of ze een beetje vertrouwen heeft in de kermis dit jaar, zo op een apart plein? ,,Ja hoor. Ik was gisteren even in Oss kijken, daar staat de kermis ook niet in de binnenstad en toch was het er goed druk.”