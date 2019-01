Explosieven uit WOII geruimd in Wijbosch

Lezing over ‘Gezin XXL’: maxi-ge­zin kon oplopen tot maar liefst 28 koters

10:30 BOXTEL - De pastoor om een goede suggestie vragen, als het gaat om kindernamen. Het gebeurde, vroeger, in de tijd van wat in Brabant het Rijke Roomse Leven is gaan heten. Oud-journalist Ad Rooms (69) schreef er een boek over en geeft een lezing in Boxtel.