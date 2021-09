Expositie in Groot Duijfhuis in Liempde, asfalteren is het ergste wat een zandpad kan overkomen

Gestel wil vooral zuinig zijn én sparen voor nieuwe Run en Bolster

23 september SINT-MICHIELSGESTEL - Geen grote financiële zaken meer aanpakken. En vooral zuinig zijn en wat vet op de botten creëren voor later. Zodat Sint-Michielsgestel later nog een nieuwe sporthal De Run kan bouwen in Berlicum, en een nieuwe basisschool De Bolster in Gestel. Wel is er structureel extra geld voor de bibliotheken. Dat staat te lezen in de begroting 2022, het nieuwe huishoudboekje van de gemeente.