Exposities in Schijndel staan in teken van vrijheid van nu

De exposities hebben vanaf 31 augustus plaats in de KEG EXPO in 't Spectrum en in het museum Jan Heestershuis in Schijndel. Op beide locaties zijn kunstwerken te zien van zes internationale kunstenaars die ooit naar Nederland zijn gekomen: Mousa Ramou uit Syrië, Safaa Khazal uit Irak, Azin Yazdi en Nosrat Mansouri uit Iran, de Russische Olga Grigorjeva en Senad Alic uit voormalig Joegoslavië.

Alic is gastcurator

Volledig scherm De woonkamer van het Heestershuis komt in het teken te staan van Jan Heesters in oorlogstijd. © Robèrt van Lith/BD Alic werd door KEG tevens aangetrokken als gast-curator. Hij kwam in 1992 tijdens de oorlog in het voormalige Joegoslavië naar Nederland. Hij ontwikkelde veel projecten voor stadswijken en voor organisaties als Unicef en Vluchtelingenwerk.

Met stichting Vrolijkheid brengt Alic al twintig jaar kunst naar asielzoekerscentra in het land. Daarnaast is hij artistiek leider van stichting De Werkelijkheid met meer dan zeventig makers, vaak met een vluchteling- of migratieverleden.

In het Heestershuis is in die periode tevens een expositie te zien over de Schijndelse schilder Jan Heesters in oorlogstijd.