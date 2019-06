Extra bedden voor arbeidsmigranten in ‘slaapstad’ Meierijstad kunnen komen

Haaren, Boxtel en Gestel doen proef met persoonlij­ke begelei­ding vluchtelin­gen

8:31 HAAREN - In hun eigen land was het niet pluis en daarom zijn ze het ontvlucht. In het veilige Nederland mogen ze blijven, maar kunnen ze niet echt vaste grond onder de voeten krijgen. Want: met werk en integratie wil het niet lukken. Daarom gooien de gemeenten Haaren, Boxtel en Sint-Michielsgestel het roer om. Maatwerk moet statushouders een volwaardigere plek in de samenleving opleveren.