Extra beveiliging vanwege nazi-expositie in Den Bosch

Het museum afficheert Design van het Derde Rijk als ‘de eerste grote tentoonstelling over de vormgeving van de kwaadaardige nazi-ideologie’. Directeur Timo de Rijk laat meerdere suppoosten - meer dan anders - en beveiligers scherp toezicht houden in de expozaal. Verder heeft het museum extra mensen ingehuurd om in de gaten te houden wat op sociale media verschijnt over deze tentoonstelling. Waar nodig geven zij daar tegengas over de expositie en het doel ervan: een onderbelicht deel van de designgeschiedenis over het voetlicht brengen. ,,Tot in het hart van het ultieme kwaad doordringen”, aldus De Rijk.