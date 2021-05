Extra dag voor festival Alle Remmen Los Inschuur in Schijndel, ‘zweet zal van de muren druipen’

In de rij voor eerste prik bij sporthal in Boxtel, de nieuwste vaccinatie­lo­ca­tie

14 mei BOXTEL - De allereerste prikdag in sporthal de Braken in Boxtel is soepel verlopen. Uit alle windstreken stond vrijdag rond elf uur al een stevige rij kandidaten te wachten op hun eerste vaccinatie. De GGD Hart van Brabant had voor de eerste dag 400 vaccinaties ingepland. De capaciteit in Boxtel bedraagt 1100 personen per dag.