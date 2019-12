Extra parkeerplaatsen bij Petrus Dondersplein in Sint-Michielsgestel

SINT-MICHIELSGESTEL - Op de plek waar de ‘Groene Villa’ is bedacht in het centrum van Sint-Michielsgestel, zijn nu betonnen stelplaten gelegd. Ze vormen een tijdelijke uitbreiding van het areaal aan parkeerplaatsen in het centrum.