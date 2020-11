Extra surveillance na klachten over vuurwerk in Boxtel

VIDEO + UPDATE Auto brandt volledig uit in Schijndel, politie gaat uit van brandstich­ting

25 november SCHIJNDEL - Een auto aan de Wort in Schijndel is in de nacht van dinsdag op woensdag volledig uitgebrand. De politie gaat uit van brandstichting. Omstanders laten weten dat er voorafgaand aan de brand een fluitend geluid te horen was.