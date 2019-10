Extra tekort van 2 miljoen euro in Boxtel: ‘Het wordt slikken of stikken’

Waarom Mark van S. Daan Hoefs doodschoot: 'Het was pure paniek, hij of ik’

16:31 DEN BOSCH - ,,Het was pure paniek, het was hij of ik.” Met die woorden probeerde de 30-jarige Mark van S. vandaag in de rechtbank duidelijk te maken waarom hij vorig jaar op 25 april in Schijndel de 26-jarige Daan Hoefs uit Erp doodschoot. Op de eerste dag van de rechtszaak in het Bossche Paleis van Justitie betoogde Van S. dat hij zo zeer werd gechanteerd door Hoefs dat hij uiteindelijk geen andere oplossing meer zag dan geweld.