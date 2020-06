Extra winkelruimte als steen des aanstoots in Haaren

DEN HAAG/HAAREN - Over de bouw van woningen aan de Driehoeven in Haaren zijn de gemeente en projectontwikkelaar Copal Beheer uit Haaren het wel eens. Maar absoluut niet over de winkelruimte die Copal erbij wil bouwen. Volgens de gemeente is er al te veel leegstand van winkels in Haaren. De twee partijen troffen elkaar deze week voor de Raad van State in Den Haag, de hoogste bestuursrechter in Nederland.

Daar vertelde Pieter Copal dat hij naast 35 woningen ook 1.850 vierkante meter aan commerciële ruimten wil realiseren aan de Driehoeven in het dorp Haaren. De gemeente wil die woningen wel, maar geen commerciële ruimten, laat staan winkels of supermarkten. ,,In Haaren staat al 2.000 vierkante meter commerciële - en winkelruimten leeg. Als je er dan nog eens 1.850 vierkante meter bij krijgt, bouw je voor de leegstand. Dat willen we niet. We hopen dat Copal met ons wil praten over een andere invulling van het Driehoeventerrein”, zo betoogde de gemeente voor de Raad van State.

Toezegging

De lokale projectontwikkelaar Pieter Copal - al vele jaren een grote speler in Haaren - ziet dat gesprek vooralsnog niet zitten. Hij wil de gemeente met de rechtszaak bij de Raad van State dwingen om zich aan haar toezegging te houden. De gemeente heeft inderdaad ingestemd met een bouwplan inclusief commerciële ruimten, maar dat was in 2002. ,,De wereld staat niet stil en is de afgelopen 18 jaar flink veranderd”, aldus de gemeente.

Copal wil via de Raad van State gedaan krijgen dat de gemeente nog eens onderzoekt of de bouw van winkelruimte haalbaar is aan de Driehoeven. Volgens de gemeentewoordvoerder is het plan van Copal voor die bedrijfsmatige invulling kansloos. ,,Er is geen enkele behoefte aan extra winkelruimte in Haaren, nog niet aan één vierkante meter. Zo’n onderzoek is zinloos.”

Sociale woningen

De Raad van State vroeg nog aan Copal of de gemeente compensatie voor het schrappen van de winkelruimte heeft geboden. Daar was de ontwikkelaar niet zo positief over. ,,Van Haaren mogen we vijf extra woningen bouwen ter compensatie. De vraag is of dat genoeg is om het verlies aan commerciële ruimte te compenseren. Want Haaren stelde direct de eis om het hele woningbouwplan aan de gemeentelijke woonvisie te toetsen. Dat betekent dat ik straks meer sociale woningen moet bouwen en dan hou ik niet veel over op het project. Extra sociale woningen eisen, is niet eerlijk, want ik heb in het verleden bij andere projecten al veel meer sociale woningen gebouwd dan nodig was”, aldus Copal.

Boeke-Heestersterrein

Mocht de Raad van State het beroep van de Haarense projectontwikkelaar afwijzen dan ontkomt hij er niet aan om een nieuw woningbouwplan voor de Driehoeven te maken. De gemeente wil in ieder geval graag dat daar nieuwe huizen verrijzen. Het gaat om een al zo’n acht jaar braakliggend terrein tegenover de supermarkt van Jumbo. Daar staat in Haaren bekend als het Boeke-Heestersterrein, genoemd naar het bedrijf dat in tuin- en parkmachines handelde. Een deel van het terrein is door Copal al bebouwd, met zo’n dertig woningen.