Extreem winterweer houdt legen kliko's tegen, milieustraten blijven dicht

Villa Dommeloord Gestel gaat in de verhuur

4 februari SINT-MICHIELSGESTEL - De RK parochie Heilige Michaël heeft in Sint-Michielsgestel de villa Dommeloord in de kijkerd gezet. Het pand gaat in de verhuur als woning in combinatie met kantoor of praktijkruimte. De villa werd de laatste jaren bewoond door kapelaan Pieter Zimmermann, die onlangs is vertrokken naar Eindhoven en daar een nieuwe pastorale functie aanvaardde.