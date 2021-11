Extreme hobby: Mark uit Boxtel is ultraloper en rent soms wel 24 uur lang

Bouwers in de Meierij in startblok­ken ondanks coronamaat­re­ge­len: ‘Desnoods rijden we alleen met onze wagen door dorp’

BOXTEL/SCHIJNDEL - De eerste ‘clubkes’ in de Meierij zijn voorzichtig begonnen met de bouw van nieuwe praalwagens. Maar of de optochten eind februari wel doorgaan, is nu in een tijd van het weer oprukkende coronavirus nog niet duidelijk. ,,Desnoods rijden we alleen met onze wagen door het dorp.”

6 november