Het begon eigenlijk vorige week, toen mijn zoon - van achter Peels geheten en solliciterende naar een Havo snuffelstage - zijn idee met me deelde. Ooit wil hij samen met zijn broers een bierbrouwerij beginnen. Peels Pils wordt vast een regelrechte hit. Na een lachbui zag ik wel heil in zijn plan. Het is oogarts I.C. Notting en gynaecoloog Schimmel immers ook gelukt hun naam optimaal in te zetten. Zou Nicky Maus uit Best, die dit jaar meedoet aan de faamnaamverkiezing van Radio 538, al ooit aan een baan bij Disney gedacht hebben? En wat te denken van deelnemers Mat Ras, Dick Mik en Roy de Kool; zouden ze inderdaad gaan voor een beddenwinkel, bakkerij en groentezaak? Voor Eddy Schekman denk ik aan een glansrijke carrière als cabaretier, Anne Bol floreert vast in de sportschool en ook voor Willem Hartman en Wil Naaijen kan ik wel een passend beroep bedenken.