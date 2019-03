Facelift voor Mercuriusplein Berlicum valt stukken duurder uit

video N65 urenlang in beide richtingen afgesloten na ongeluk ter hoogte van Vught: twee zwaargewon­den

9:05 VUGHT - Bij een ongeluk op de N65/Helvoirtseweg in Vught zijn donderdagavond twee zwaargewonden gevallen. Er was een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde niet te landen. De weg is in beide richtingen urenlang dicht geweest.