Fedde uit Gestel al in de finale van Jeugdjournaalwedstrijd met item over Oranje Jet

VIDEOSINT-MICHIELSGESTEL - Fedde Groenevelt (11) uit Sint-Michielsgestel is de eerste van de twee kinderen die door zijn naar de finalen van de Jeugdjournaalwedstrijd. Linne de Wit (10) uit Veenendaal is naast Fedde Groenevelt de tweede kandidaat die al door is naar de finale. Op 19 april wordt de finaledag gehouden met de tien beste kandidaten die uit 400 inzendingen zijn gekozen.

Er is massaal gehoor gegeven aan de oproep om mee te doen met de Jeugdjournaalwedstrijd, die wordt georganiseerd door het NOS Jeugdjournaal en Instituut Beeld en Geluid in Hilversum. In totaal hebben bijna 400 kinderen meegedaan door middel van het inzenden van een video waarin ze hun journalistieke talenten laten zien. Het is niet vreemd dat veel van hen de coronacrisis als onderwerp kozen.

Quote Jullie hebben vast ook genoeg van het coronavi­rus, dus nu iets vrolijks met Oranje Jet Fedde Groenevelt, Finalist Jeugdjournaalwedstrijd

Toch gaat Fedde’s inzending over Oranje Jet, een vrouw uit de buurt die alles in het oranje heeft. ,,Jullie hebben vast ook genoeg van het coronavirus. Daarom dacht ik aan een leuk onderwerp waar je vrolijk van wordt. Wij hebben een mevrouw in het dorp die alles in het oranje heeft”, zegt Fedde in zijn video, terwijl hij zelf ook maar een oranje t-shirt heeft aangetrokken als interviewer.

Oranje koelkast, oranje gordijnen, oranje tegels in de wc

Hij gaat op veilige afstand op het terras bij Jet het interview doen. Want hij houdt zich netjes aan de voorschriften. Via videobeelden zie je dat Oranje Jet haar naam niet voor niks heeft gekregen. Oranje gordijnen, oranje koelkast en oranje tegeltjes in de wc en de badkamer bij haar in huis. Ze wordt er gewoon vrolijk van.

Winnaar mag als razende reporter op pad voor Jeugdjournaal

De redactie had de lastige taak om uit de 400 inzendingen tien finalisten te kiezen die op zondag 19 april alles uit de kast mogen halen voor de hoofdprijs. De winnaar mag als echte razende reporter op pad met een Jeugdjournaal-cameraploeg om een onderwerp naar keuze te verslaan. De reportage is te zien in een tv-uitzending, op de website en op het YouTube-kanaal van het NOS Jeugdjournaal.

Geen dag in Hilversum, maar op veilige afstand

Doorgaans worden de finalisten uitgenodigd in Hilversum voor de finaledag, maar die vindt dit jaar plaats via een videoverbinding. De kinderen voeren een drietal opdrachten uit die worden beoordeeld door de vakkundige jury, bestaande uit de winnaar van 2019, Rómeycia, Jeugdjournaal-verslaggever Noortje Deutekom en YouTuber KORTHOM.