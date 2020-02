Feesttenten in de dorpen als ‘wapen’ tegen trek naar Oeteldonk

Ontkennen doen ze het niet, de horecamensen uit Den Dungen en Sint-Michielsgestel. Sinds jaar en dag heeft carnaval in Oeteldonk een enorme aanzuigende werking op carnavalsvierders uit Krabberdonk en Bokkendonk. Maar een kentering lijkt sinds vorig jaar ingezet. Met de komst van feesttenten die héél druk worden bezocht.

Miranda Vissers van café 't Trefpunt in Den Dungen: ,,Vorig jaar zijn we onze samenwerking begonnen, eigenlijk al eerder tijdens het Oktoberfest. Samen met de Majorcabar, café De Linden en Boer Goossens. Zag je voorheen mager bezochte carnavalsevenementjes bij ons elk afzonderlijk, door nu samen te werken in één feestlocatie werkt dat als een trein. Het is superdruk en iedereen vindt het gezellig en blijft hangen. En ze geven als reactie: hier kun je lekker binnen carnaval vieren, in Den Bosch sta je buiten in de rij voor overvolle kroegen.”

Volledig scherm Prins Mark d'n Urste (links) en Adjudant Jeroen van Krabberdonk (Den Dungen). © Peter de Bruijn/BD

‘Zo gunnen we elkaar allemaal een boterham’

Vandaar dat het Krabberdorp, de feesttenten op het parkeerterrein bij Boer Goossens, dit jaar nog wat zijn uitgebreid. ,,De cafétent is groter, in de grote tent staat het podium anders, zodat er meer ruimte is en in de kindertent hebben we extra dingen als een stormbaan gemaakt, los van het springkussen. Daar kunnen nu kinderen van nul tot twaalf vertier vinden. Zelfs de friettenten 't Hofke en 't Pleintje in ons dorp werken samen op deze locatie. Zo gunnen we elkaar allemaal een boterham.”

Volledig scherm In Den Dungen heeft een aantal cafés, waaronder Boer Goossens, een gezamenlijk feestterrein met carnaval. © Marc Bolsius

‘Genoeg leuke dingen voor de jeugd’

Volledig scherm De Oeteldonk Outlet in Schijndel, neemt het Bossche carnaval Schijndel over? © Robèrt van Lith/BD In Sint-Michielsgestel zijn twee feesttenten opgetuigd rond de Oude Toren. Thieu van Berkel van brasserie Thuys geeft aan: ,,De Zwaantjes, Toren 4, Marnix van de Witteboer (evenementen) en wij trekken samen op. De twee feesttenten bedienen elk een verschillende doelgroep. Zo krijgen we veel meer loop van carnavalsvierders rond de Oude Toren. Want ook wij merken natuurlijk dat Oeteldonk trekt. We hopen nu genoeg leuke dingen te bieden voor jeugd en ouderen, zodat ze meer en langer hier carnaval vieren.”



Volgend jaar denkt Van Berkel zelfs aan de inzet van een huifkar die hij tussen Oeteldonk en Bokkendonk wil laten rijden. ,,Wie wil kan dan met de kar mee om nog een afzakkertje in Gestel te nemen. Dat ritje kost dan vijf euro. Daar krijg je in Gestel weer twee biermuntjes voor terug.”



Ondertussen levert Oeteldonk Gestelse ondernemers ook weer een aardige boterham op. Denk aan de zaak van Ad van Hamond en zijn dochter Monique Wilkowski-Van Hamond. Zij hebben al 38 jaar een zaak waar carnavalskleding wordt verkocht. ,,We hebben een speciale hoek met Oeteldonkse carnavalsartikelen in rood-wit-geel. Van emblemen, tot dasjes, noem maar op. Dat loopt enorm goed. Wij zijn ook groothandel voor andere feestwinkels. En we versieren onder meer de Karrenstraat in Den Bosch met Oeteldonk.”

Spullen uit Oeteldonk bij de Hema in Schijndel