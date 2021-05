Felle kritiek op bestuurscultuur in Gestel, ‘Oppositie is monddood gemaakt’

Ingebruik­na­me orgel Dungens kerk

21 mei DEN DUNGEN - Het volledig gerenoveerde Smitsorgel in de Jacobus de Meerderekerk in Den Dungen wordt zondag 23 mei tijdens de hoogmis van 9.30 officieel ingezegend en in gebruik genomen. De restaurateur Pels & Van Leeuwen is erbij om na de mis uitleg te geven aan de parochianen over wat er allemaal is hersteld aan het oude orgel.