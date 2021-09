Ferenc (20) snapt niet hoe zijn ara Rocky kon wegvliegen: ’Ze kan helemaal niet vliegen’

Winkelen Schijndela­ren liever in eigen dorp of in Den Bosch?

16 september SCHIJNDEL/DEN BOSCH - Doet u uw boodschappen in Schijndel, Sint-Oedenrode of Veghel? Zit u liever op het terras op de Markt in Schijndel of in het buitengebied van Meierijstad? Dit soort vragen komen aan bod in een onderzoek naar koopgedrag, waar ook Meierijstad aan deelneemt.