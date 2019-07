Festival Alle Remmen Los nu ook in manege Schijndel

‘Wat doe je als talloze bezoekers van je festival vragen om een indoor editie later in het jaar? Dan organiseer je die!', laat de organisatie in een persbericht weten. De eerste bands zijn al geboekt door de organisatoren BZB (Band Zonder Banaan) en Paaspop Events voor Alle Remmen Los Inschuur: Rowwen Hèze, BZB en Mooi Wark. ,,Binnenkort maken we de namen van meer bands bekend", zegt woordvoerder Ron van Hal.

Alle Remmen Los beleefde afgelopen Hemelvaartsweekeinde de tweede editie op het terrein Gras Erop aan de Laageindsedijk in Loosbroek. Het festival werd toen gecombineerd met Tribute to Woodstock, een eerbetoon aan het roemruchte muziekfestival in de Verenigde Staten uit 1969.

Alle Remmen Los werd in 2018 voor het eerst gehouden om het 25-jarig jubileum van de BZB te vieren. Dit jaar kwam daar dus een vervolg op. In manege De Molenheide zijn vaker concerten. Hier werd ook begonnen met het muziekfestival Paaspop. De ‘Vroege Vogel-kaarten’ voor Alle Remmen Los Inschuur zijn al uitverkocht.