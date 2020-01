Festival We Are Electric trekt stekker uit meerdaagse zomereditie: ‘Stoppen op het hoogtepunt’

Kleine vijver artiesten

Eersel en Liempde

De organisatie geeft aan flink te balen van het nieuws. De grote visie die het bedrijf heeft, komt niet overeen met de werkelijkheid zoals ze die zou willen zien.‘We, as an organization and music lovers, have a vision for the future. And it’s big. Unfortunately, we have noticed that this vision for the future does not fit in with reality.’