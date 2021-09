Fiasco dreigt voor Goede Doelenweek Den Dungen

DEN DUNGEN - De Goede Doelenweek in Den Dungen dreigt op een fiasco uit te lopen. Dat melden de organisatoren van de gecombineerde collecties voor een aantal goede doelen in Den Dungen. ,,We hebben huis-aan-huis formulieren rondgebracht. Maar we krijgen meldingen dat het bankrekeningnummer niet klopt”, zegt Tiny Hairwassers.

En inderdaad. Het bankrekeningnummer stond in het formulier op NL73RABO0336382197. ,,De fout zit hem in 73. Dat moet 37 zijn. We hebben die cijfers abusievelijk omgedraaid. We hopen dat iedereen dat nu te weten komt. Anders gaat het niet goed met de collecties voor de goede doelen. Dus nogmaals. Het goede nummer is NL37RABO0336382197.”

Twintig goede doelen

In Berlicum en Middelrode is inmiddels ook de Goede Doelenweek begonnen. Ieder huishouden in Berlicum Middelrode ontvangt vóór 10 september een brief met een overzicht van twintig landelijke goede doelen. Op die lijst geef je per doel aan welk bedrag je wil doneren. Het totaalbedrag stop je in de bijgeleverde envelop of je geeft opdracht tot automatische incasso.

Een gift via de website GDWBerlicum.nl is ook mogelijk en als laatste is er de mogelijkheid om met een QR code te betalen bij de collectant. De envelop wordt in week van 12-16 September weer opgehaald door een collectant.