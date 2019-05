Fietsbandwerpen en Tai Chi tijdens Olympiade in Gestel

UPDATE Drugslab Liempde had productie­ca­pa­ci­teit voor miljoenen xtc-pil­len

15 mei LIEMPDE - De politie zegt woensdag nog de hele dag nodig te hebben met het ontmantelen van het grote drugslab dat dinsdag werd aangetroffen in een loods achter een woning aan de Savendonksestraat in Liempde. In het lab werden grondstoffen voor synthetische drugs gevonden. Uit een eerste verkenning is gebleken dat het drugslab een productiecapaciteit had voor miljoenen xtc-pillen.