Fietsendief slaat vlak bij huis toe in Sint-Michielsgestel: eigenares woont paar deuren verder

Rond 22.00 uur belde een inwoonster van Sint-Michielsgestel naar de politie. De fiets van haar dochter was gestolen. De aangeefster had gezien dat de fiets op een verkoopsite te koop aan werd geboden. Toen de moeder en dochter contact legden met deze aanbieder bleek hij een paar deuren verder in de straat te wonen. Ze durfden zelf niet aan te bellen en de politie werd ingeschakeld.

De agenten checkten eerst of de aangeefster zeker wist of het haar fiets was. De fiets had voldoende kenmerken en de agenten betraden de woning. Daar werd de fiets gevonden. De 19-jarige verdachte werd aangehouden. Hij is of verdacht van diefstal van de fiets of verdacht van het helen van de gestolen fiets. De recherche gaat dat verder uitzoeken.