Fietser (85) overleden na botsing met auto in Schijndel, automobilist reed door

met video Auto belandt op het spoor in Boxtel, trein stopt tientallen meters voor overweg: ‘Fijn dat machinist scherp was’

BOXTEL - Een automobiliste, die haar navigatie verkeerd had begrepen, is dinsdagavond met haar auto op het spoor in Boxtel terechtgekomen. Een trein stopte enkele tientallen meters voor het voertuig. Dat gebeurde rond 22.30 uur op een spoorwegovergang bij D’ekker.

17 augustus