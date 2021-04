Fietser raakt gewond bij botsing met bestelbus in Schijndel

‘Online dienstver­le­ning van gemeente Boxtel in de lift’

14 april BOXTEL - Boxtel en enquêtes; het lijkt een ongelukkig huwelijk. Onlangs liep de vragenlijst naar de financiële toekomst van Boxtel al uit op een fiasco met 353 deelnemers. Een rondje over de digitale dienstverlening van de gemeente was voorzichtig gezegd ook niet echt succesvol. 55 Boxtelaren namen de moeite de enquête in te vullen. Maar ze waren overwegend positief.