Fietser valt op voorruit bij botsing met auto in Boxtel

Man met spoed naar het ziekenhuis na ongeluk in Schijndel

23 augustus SCHIJNDEL - Een man is zaterdagavond zwaargewond geraakt door een ongeluk in Schijndel. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar is uiteindelijk niet meer geland. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht in een ambulance.