Fietsersbond blij met plan voor N65 bij Haaren, maar ziet verbeterpunten

Vera (23) heeft liefst twee vitale beroepen, nu is ze even verpleeg­kun­di­ge

12:16 DEN BOSCH/SCHIJNDEL/SCHAIJK - Agent en verpleegkundige. Vera van Reenen is het allebei. Nu is ze nét iets harder nodig om corona-patiënten te helpen. En werkt ze even niet als aspirant bij de politie maar op de corona-afdeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. ,,Dat onvoorspelbare spreekt me aan.’’