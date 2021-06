Fietsster belandt in het water in Schijndel, politieagenten krijgen haar op het droge

Na zwaar coronajaar kan speelgoed­win­kel in Schijndel weer open

18 juni SCHIJNDEL - De coronapandemie zorgde ervoor dat speelgoedwinkel Hout-doe in Schijndel ruim een jaar dicht was. Maar zaterdag 19 juni is het zover: na een verbouwing opent de winkel zijn deuren weer in een aangepaste vorm op de zaterdagen.