Fietsster raakt gewond op rotonde in Schijndel

Kralen­snoer van kanaalver­ha­len aan de wal in Schijndel

SCHIJNDEL/DEN BOSCH - Verfilmde verhalen van tal van ‘buren’ van de 200-jarige Zuid-Willemsvaart. Objecten, schilderijen en oude foto's, zelfs een verhaal over een stokoude zilveren vaas uit het kanaal. De varende tentoonstelling ‘Dat Wat Blijft’ is aan land gekomen. Eerst nu in Schijndel, in december in het Noordbrabants Museum in Den Bosch.

4 oktober