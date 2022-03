Fijn met hoge energieprijzen: appartementencomplex Liereke naar gasloos

SINT-MICHIELSGESTEL - De 35 appartementen van het Liereke in Sint-Michielsgestel, pal naast basisschool De Bolster in de wijk Theereheide, krijgen een flinke facelift. Woonstichting Woonmeij laat de appartementen stevig verduurzamen door De Bonth van Hulten. Niet onbelangrijk in een tijd dat de energieprijzen pijlsnel de hoogte in schieten.

Dat moet een lekker gevoel zijn. Huurders van het Liereke in Sint-Michielsgestel betalen over een tijdje geen energiekosten meer. Wat ze nog wel moeten betalen, is een andere vergoeding (energieprestatievergoeding) voor het feit dat hun appartementen grondig worden verduurzaamd.

Mustbe0

Woonmeij maakt bij het aanpassen van de appartementen gebruik van een Europese subsidie, Mustbe0. Daarmee is het de eerste corporatie in Nederland die van dit project gebruik maakt om verduurzaming in Europa aan te jagen en zo woningen met nul op de meter voor elkaar te boksen.

De Bonth van Hulten is in Sint-Michielsgestel inmiddels begonnen met de renovatie. Maar later volgt ook een project in Schijndel, waar dertig appartementen van de Oase op eenzelfde manier worden verduurzaamd naar gasloos.

Rustwoning

De bewoners van de appartementen hoeven in principe hun woning niet uit tijdens de verbouwing. ,,Er is een appartementen ingericht als rustwoning. Als mensen tijdens de verbouwing overlast ervaren, kunnen ze daar even naartoe om aan de verbouwing en de geluiden te ontsnappen", zegt een woordvoerder van Woonmeij.

De appartementen krijgen een serie zonnepanelen op het dak. Daarmee wordt een lucht-lucht-warmtepomp aangestuurd, waarmee de woning kan worden gekoeld en verwarmd. Voor het koken is er geen gas meer, dat gebeurt elektrisch: inductie.

Voor bouwvak Liereke klaar

De werkzaamheden bij het Liereke lopen door tot en met juli van dit jaar. Dan zijn ook de gevels van de woning voorzien van extra isolatie. Bij de Oase in Schijndel wordt naar verwachting in de loop van de maand mei begonnen. Daar lopen de werkzaamheden door tot na de bouwvak en zijn naar verwachting rond september weer klaar.



