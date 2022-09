Film over 150 jaar Bolsius in première

De film die Heemkundekring Schijndel heeft gemaakt vanwege het 150 jarig bestaan van kaarsenfabriek Bolsius, gaat maandag 19 september in première in 't Spectrum.

Het 150 jarig bestaan van de fabriek was als in 2020, maar de première ‘Van kerkkaars tot theelichtje over 150 jaar Bolsius 1870-2020’ kon vanwege de coronabeperkingen niet eerder worden gehouden.

Het familiebedrijf werd in 1978 overgenomen door Anton Kristen, die in 2007 door zijn zoon Vincent werd opgevolgd als directeur. Behalve de film heeft archivaris Eduard Thijssen in opdracht van de directie van Bolsius en met ondersteuning van de Heemkundekring Schijndel het boek ‘In het Licht’ over de geschiedenis van het bedrijf.

De film over de kaarsenfabriek wordt na de pauze van de filmavonden gedraaid. Voor de pauze wordt een kort filmpje over ‘SchijndelWiki’ vertoond, de openbare digitale encyclopedie over de geschiedenis van Schijndel en zijn inwoners.

Oorlogsgeweld 1944

Aansluitend laat de heemkundekring de documentaire ‘Ooggetuigen van de Granaatweken’ zien. Die gaat over de dagen rond de bevrijding van Schijndel. In de periode van 17 september tot 23 oktober 1944 hebben de inwoners het oorlogsgeweld aan den lijve ondervonden. De vernielingen waren enorm. Deze documentaire geeft een indringend beeld van deze periode aan de hand van interviews van ooggetuigen en originele foto’s. De film werd in 2019 gemaakt vanwege de viering van 75 jaar Bevrijding.

De filmavond begint op maandag 19 en woensdag 28 september om 20.00 uur in ’t Spectrum aan de Steeg. De entreeprijs is 5 euro.

Volledig scherm Luchtopname van de fabriek van Bolsius met boven de wasblekerijen © Heemkundekring Schijndel



