Filmclub Schijndel maakt groeispurt in 't Spectrum

De Filmclub groeide met bijna dertig nieuwe leden tot circa 150 leden. ,,Filmliefhebbers zijn razend enthousiast over 't Spectrum", zegt voorzitter Jac van Houten. ,,We hebben prachtig geluid en schitterend beeld.” Bovendien is de eerste populaire film die de Filmclub deze vrijdagavond 30 november uitzendt, al uitverkocht: A Star is Born. In de nieuwe podiumzaal van 't Spectrum zijn bijna 250 zitplaatsen. ,,In het City Theater gebeurde het maar zelden dat we een uitverkochte zaal hadden. Met A Star is Born hebben we helaas ook nog heel veel mensen moeten teleurstellen", aldus Van Houten.

Met de ‘oversteek’ naar 't Spectrum kreeg de Filmclub de beschikking over moderne apparatuur. ,,Hierdoor kunnen we ook veel eerder nieuwe films bestellen", legt Van Houten uit. ,,Nu hoeven we niet meer te wachten totdat films op dvd uitkomen.”

Een goed voorbeeld hiervan is A Star is Born, het liefdesdrama met zangeres Lady Gaga in de hoofdrol.

Een volgende populaire film is Bohemian Rhapsody, de ode aan Freddy Mercury en de band Queen. Deze recente film draait op donderdag 20 december in 't Spectrum.