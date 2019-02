Films die in in het hoofd gaan zitten

BOXTEL - 'Gruwelijke liefhebbers' noemen ze zichzelf. Filmomnivoren Jos Vervoort en Wim van Liempt (beiden 66) zijn de initiatiefnemers van het eerste Boxtelse filmfestival dat op 15, 16 en 17 februari plaatsvindt in Podium Boxtel en het Muziekhuis. Vijf films in drie dagen, met bevlogenheid ingeleid door de heren.

Quote Dus niet het platte popcornver­maak, maar films die raken uit alle landen en in alle talen Wim van Liempt, initiatiefnemer ,,We kiezen altijd films en thema's die na afloop nog wat doorwerken in de hoofden van het publiek", aldus Van Liempt. ,,Dus niet het platte popcornvermaak, maar films die raken uit alle landen en in alle talen."

Voor het eerste festival is gekozen voor het thema Film over Film, met onder meer vertoningen van Hitchcock, over misschien wel een van de beste regisseurs ooit, en Saving Mr. Banks over fenomeen Walt Disney. Vervoort: ,,Een pareltje vinden we zelf Cinema Paradiso, een Italiaans meesterwerk uit 1988 over een beroemd regisseur. Die is echt betoverend mooi."

Samenvattingen

De bevlogenheid straalt van de twee vrienden af. Iedere week zitten ze wel in de bioscoop of het filmhuis. Vervoort spaarde als kind al samenvattingen van films en Van Liempt ging zich vanaf zijn vijftiende echt in de achtergronden van een film verdiepen. Wie is de regisseur? Wat is de boodschap?

Tienjarig bestaan

Aanleiding voor het filmfestival is het tienjarig bestaan van FilmPodiumScopia. Al een decennium lang vertonen Vervoort en Van Liempt onder die naam zo'n acht keer per jaar een film voor publiek in Podium Boxtel. ,,Eigenlijk zijn de voorbereidingen het leukst. We houden lijstjes bij van wat we allemaal zien en mooi vinden. We zijn het niet altijd eens, maar bestuiven en enthousiasmeren elkaar. Stanley Kubrick en Alfred Hitchcock zijn onze favoriete regisseurs. De meest gedenkwaardige vertoning ooit in Boxtel was wel Incendies van de Canadese regisseur Denis Villeneuve. Die sloeg in als een bom."

Quote We houden lijstjes bij van wat we allemaal zien en mooi vinden Wim van Liempt, initiatiefnemer

Vanwege de kostbare rechten kan FilmPodiumScopia niet superactueel zijn. Dat proberen de twee organisatoren te compenseren met veel informatie en sfeer: passende muziek bij binnenkomst en een flyer met achtergrondinformatie om na de film mee naar huis te nemen.

Hulp hebben ze gelukkig ook: ,,Er is altijd een technicus aanwezig, want wij hebben allebei twee linkerhanden.”