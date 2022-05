Fiona Waddell kreeg een nieuwe lever, werd depressief en schreef daar een boek over: ‘Ieder halfjaar moest ik beslissen: is dit een waardig leven?’

Thuisspe­ler Wilkowski belooft ‘vuurwerk’ tijdens het NK driebanden in Berlicum

Zeven keer op rij wist Huub Wilkowski zicht te plaatsen voor het eindtoernooi om het NK driebanden, zeven keer sneuvelde hij in de groepsfase. Het zou hem heel goed uitkomen als hij bij poging acht wél slaagt. Het NK start vandaag in D'n Durpsherd in Berlicum.

26 april