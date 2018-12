First Dates: Roy is niet alleen een lompe hork

In plaats van blozende wangen en ontluikende verliefdheden, staan botte afwijzingen en hilarische mismatches steeds meer centraal. We maken Roy finaal af op Twitter om zijn niet mis te verstane uitspraak 'Vrienden heb ik al genoeg' en tot overmaat van ramp zijn de inschrijvingen voor de variant First Dates Hotel deze week geopend. "Zodat ze op de eerste date meteen seks kunnen hebben?", vraagt mijn zoon. Ik krijg visioenen van Temptation Island-achtige taferelen en zucht diep. Ehh, ja jongen, daar komt het wel op neer. Jullie begonnen zo goed BNNVARA. Sla nu niet door naar trash tv! De charme zit 'm juist in het simpele, pure concept. Iedereen, van jonge bekakte hetero tot oude excentrieke homo, herkent zich in het wegkijken, giechelen en haar frunniken. We voelen de kwetsbaarheid door het scherm heen en precies dáár zit de kracht. Wat voegt het toe als de singles naast een diner ook direct even een zwembad en hotelbed delen?