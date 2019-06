Flexruimtes in Meander zijn niets voor KBO Sint-Michielsgestel

Voorzitter Toon van den Berg pakt de koe meteen bij de horens. ,,Voor onze leden is het belangrijk om de activiteiten op vaste tijden en op een vaste plek te houden. Die zekerheid is er niet bij de Meander.”



Toch blijft de KBO ook straks een grootverbruiker in de Meander. Drukbezochte jaarvergaderingen, toneeluitvoeringen, seizoenopeningen, kerstvieringen en het carnaval blijven plaatsvinden in de ‘grote zaal’ in de aangepaste Meander. Een oplossing voor de kleinere activiteiten moet liggen in een andere locatie.



,,Bij de Meander kunnen we niet rekenen op een vaste ruimte. Voor onze leden streven we wel naar één vaste omgeving. Eigenlijk moet je het idee van een huiskamer hebben bij deze activiteiten.” Hiermee duidt Van den Berg op deelnemers aan hobbyclubs, het koersbal, het volksdansen. Nu trekken de leden wekelijks naar het appartementencomplex De Klokakker.