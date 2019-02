Flink bouwplan met 28 woningen voor Rietstok

Zo heb je in zeven jaar tijd slecht negen nieuwe woningen gebouwd zien worden in het dorp Gemonde, en zo komen er nu in ijl tempo 34 in korte tijd bij. Dat heeft te maken met de ontwikkeling van twee nieuwe bouwplannen. Een in de omgeving van de Rietstok in Gemonde waar plannen zijn voor circa 28 nieuwe woningen. Het andere is de herontwikkeling van dorpshuis De Kei waar zes appartementen worden gemaakt.